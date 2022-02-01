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Son dakika haberi | SÜT PAKETİNDE VE EKMEK ARASINDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haberi | SÜT PAKETİNDE VE EKMEK ARASINDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE GÖZALTI

01.02.2022 10:49

Son dakika haberine göre KAYSERİ'de polisin evinde yaptığı aramada süt paketinde, arabasında ise ekmek arasında uyuşturucu ele geçirilen M.E., gözaltına alındı.

KAYSERİ'de polisin evinde yaptığı aramada süt paketinde, arabasında ise ekmek arasında uyuşturucu ele geçirilen M.E., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesinde M.E.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, M.E.'nin evi ve otomobilinde arama yaptı. Evde süt paketine, otomobilde ise ekmek arasına gizlenmiş 323 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E., polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberi | SÜT PAKETİNDE VE EKMEK ARASINDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE GÖZALTI
Son dakika haberi | SÜT PAKETİNDE VE EKMEK ARASINDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE GÖZALTI
Son dakika haberi | SÜT PAKETİNDE VE EKMEK ARASINDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE GÖZALTI

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | SÜT PAKETİNDE VE EKMEK ARASINDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | SÜT PAKETİNDE VE EKMEK ARASINDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE GÖZALTI - Son Dakika
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