Son Dakika Haberleri: Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın, öldü
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Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın, öldü

1 saat önce

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, süt sağma makinesiyle inek sağarken elektrik akımına kapılan Emine Akkoç (33), öldü.

Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın, öldü, System.String[]
MANİSA'nın Selendi ilçesinde, süt sağma makinesiyle inek sağarken elektrik akımına kapılan Emine Akkoç (33), öldü.
Kürkçü Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Emine Akkoç, bugün saat 09.00 sıralarında, evinin ahırındaki ineklerinden süt sağmak için süt sağma makinesini çalıştırdı. Bu sırada ilk belirlemelere göre makinedeki kaçaktan elektrik akımına kapılan Akkoç, yerde hareketsiz kaldı. Ürünü almak için ahıra gelen süt toplayıcısının durumu fark etmesiyle, sağlık ekiplerinden yardım istendi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Emine Akkoç'un öldüğü belirlendi. Jandarmanın yaptığı inceleme sonrası Emine Akkoç'un cansız bedeni, morga kaldırıldı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:46 Kaynak: DHA
Selendi, Manisa, Güncel
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