Süt sağarken elektrik akımına kapılan kişi öldü

Şanal hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Belkaya Mahallesi'nde ikamet eden Ercan Şanal (19), ahırdaki hayvanları sağmak için süt sağma makinesini kullandığı sırada elektrik akımına kapıldı.

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