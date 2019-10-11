Son Dakika Haberleri: Süt sağarken elektrik akımına kapılan kişi öldü
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Süt sağarken elektrik akımına kapılan kişi öldü

44 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde, süt sağarken elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Süt sağarken elektrik akımına kapılan kişi öldü, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde, süt sağarken elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Belkaya Mahallesi'nde ikamet eden Ercan Şanal (19), ahırdaki hayvanları sağmak için süt sağma makinesini kullandığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Şanal, 112 Acil Servis ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanal hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Belkaya, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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