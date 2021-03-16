Süt sağarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Süt sağarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
16.03.2021 16:52
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yahya Dağcı (20) besihanedeki ineklerin sütlerini sağarken elektrikli sağım makinesini kullanırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yahya Dağcı (20) besihanedeki ineklerin sütlerini sağarken elektrikli sağım makinesini kullanırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, Nazilli ilçesi Yalınkuyu Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yahya Dağcı besihanedeki hayvanların bakımını yaptıktan sonra ineklerin sütlerini sağmaya başladı. Süt sağarken elektrikli süt sağma makinesini kullanan Dağcı, henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Dağcı'nın ani ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN
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