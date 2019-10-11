Son Dakika Haberleri: Süt sağarken elektrik akımına kapılıp öldü
Son Dakika Güncel Süt sağarken elektrik akımına kapılıp öldü

Süt sağarken elektrik akımına kapılıp öldü

1 saat önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Ercan Şanal (18) makineyle süt sağdığı sırada elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.

Süt sağarken elektrik akımına kapılıp öldü, System.String[]

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Ercan Şanal (18) makineyle süt sağdığı sırada elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında Belkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Şanal, ahırdaki inekleri süt sağma makinesiyle sağmaya başladı. Ancak bu sırada elektrik akımını kapıldı. Durumu fark eden ailesinin çağırdığı ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şanal, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump, "3 seçenek var" diyerek Türkiye'yi tehdit etti
Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit er için duygulandıran başsağlığı mesajı: Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük Azez'de TSK üssüne PKK'dan havanlı saldırı: 5 askerimiz yaralandı Son Dakika: Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 12:29:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süt sağarken elektrik akımına kapılıp öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]