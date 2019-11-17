Son Dakika Haberleri: Süt sağım makinesiyle sahte rakı üretmişler
Son Dakika Güncel Süt sağım makinesiyle sahte rakı üretmişler - Son Dakika

Süt sağım makinesiyle sahte rakı üretmişler

6 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte içki ürettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Süt sağım makinesiyle sahte rakı üretmişler, System.String[]

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte içki ürettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, süt sağım makinesiyle damıtma işlemi uygulanarak sahte rakı üretildiğini tespit etti.

İş yerindeki aramalarda 418 litre sahte rakı, 25 litre etil alkol, rakı imalatında kullanılan makine, 22 kilogram anason tohumu, çeşitli markalara ait 25 boş şişe, 52 viski şişesi kapüşonu ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli A.Ç. ve R.A'yı gözaltına aldı, sahte içkiler imha edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da süt sağma makinesiyle sahte rakı üretimi: 2 kişi gözaltına alındı
Motosikletin çarptığı, üzerinden otomobil geçen kadın öldü Hong Kong savaş alanına döndü! Eylemciler polise ok ile saldırıyor Kılıçdaroğlu, EYT sorunuyla ilgili konuştu: EYT'yi biz çözeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 16:40:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süt sağım makinesiyle sahte rakı üretmişler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]