Son Dakika Haberleri: Süt Sağımına Sel Suları da Engel Olamadı

Süt Sağımına Sel Suları da Engel Olamadı

1 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen su taşkınları nedeniyle sular altında kalan çiftlik evlerindeki ineklerin sütleri botla taşındı.

Süt Sağımına Sel Suları da Engel Olamadı, System.String[]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen su taşkınları nedeniyle sular altında kalan çiftlik evlerindeki ineklerin sütleri botla taşındı.

Şehzadeler ilçesinde 10 Ocak'ta başlayan ve 3 gün süren sağanak nedeniyle kırsal Veziroğlu Mahallesi'ndeki çiftlikleri su bastı. Suların çekilmesini bekleyen ve kendi imkanlarıyla büyükbaş hayvanlarını kurtaramayan çiftlik sahipleri, durumu Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi. Yardım isteği üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, zodyak botla çiftlik sahiplerini evlerine götürerek, ineklerinin sağımlarının gerçekleştirilmesini sağladı. Daha sonra sağımı tamamlanan sütler botla taşınarak kamyonlara yerleştirildi.

Ayrıca bölgede 5 gündür devam eden elektrik kesintisi de sona erdi. AFAD ekiplerince botlarla trafolara taşınan GDZ Elektrik personeli, arızayı gidererek, bölgeye elektrik verilmesini sağladı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:10 Kaynak: İHA

AFAD, Şehzadeler, Manisa, Güncel
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