Son Dakika Haberleri: Süt Sağma Makinesinin Elektriğine Kapıldı

Süt Sağma Makinesinin Elektriğine Kapıldı

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesi Tilmiyen Mahallesi'nde süt sağma makinesi ile süt sağarken elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki kız ağır yaralandı.

Süt Sağma Makinesinin Elektriğine Kapıldı, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesi Tilmiyen Mahallesi'nde süt sağma makinesi ile süt sağarken elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki kız ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesi Tilmiyen Mahallesi de evinin altında bulunan ahırda süt sağdığı sırada süt sağma makinesinin elektriğine kapılan A.T. (16) isimli kız çocuğu ağır yaralandı. A.T.'nin yakınları tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Nizip devlet hastanesi acil ünitesine kaldırıldı. Genç kız hastanede tedavi altına alındı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:35 Kaynak: İHA

Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köprüde Can Pazarı Bu Lisenin Mezunları İşsiz Kalmıyor

Sınıfta Şakalaştığı Arkadaşını Kalemtıraş Bıçağı ile Yaraladı Rezidansta Kenevir Serası Kuran Üniversiteliyi Yangın Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 11:26:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süt Sağma Makinesinin Elektriğine Kapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]