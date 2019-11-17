Süt sağma makinesiyle kaçak rakı ürettiler

Adana polisi süt sağma makinesiyle damıtılarak kaçak rakı üretilen bir iş yerine yaptığı operasyonda 418 litre kaçak rakı ele geçirdi

ADANA - Adana polisi süt sağma makinesiyle damıtılarak kaçak rakı yapılan iş yerine yaptığı operasyonda 418 litre kaçak rakı ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesinde bir iş yerinde kaçak rakı imal edildiği bilgisine ulaştı. Polis bilgi üzerine adrese yaptığı baskında süt sağma makinesiyle damıtma işlemi yapılarak kaçak rakı imal edildiğini belirledi. Polis iş yerinde yaptığı aramada 418 litre damıtılmış içime hazır kaçak rakı, 25 litre etil alkol, 1 elektronik dengeleyici volt amper cihazı, 1 rakı imalat makinesi, 22 kilogram anason tohumu, 52 viski şişesi kapüşonu, 25 çeşitli marka ve ebatlarda boş rakı şişesi, 5 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu ele geçirildi.

Polis olayla ilgili A.Ç. ve R.A. isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Kaçak rakılar ise imha edildi.