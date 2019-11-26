Süt sanayicilerinden ortak tepki

Erzurum'da faaliyet gösteren süt sanayicileri, son zamanlarda tereyağında oynanan oyunlar nedeni ile vatandaşın sağlığı ile oynandığını ifade ederek, yetkililerden destek istediler.



Erzurum Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ve süt sanayicilerinin sorun ve önerilerinin ele alındığı toplantıda dile getirilen, özellikle tereyağının içeriğinde oynanan oyunlar nedeni ile vatandaşa gerçek tereyağı yerine bitkisel karışımlarla hazırlanmış ürünler satıldığı belirtildi.



Tereyağının fiziksel içeriğinde bulunmaması gereken çeşitli hayvansal veya bitkisel karışımların insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirten süt sanayicileri, Tereyağının fiziksel özelliklerini ifade eden, kanun tebliğinde veya Türk gıda kodeksinde yeniden bir çalışmanın yapılmasını talep ettiler.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise, süt sanayicilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini toplayıp ilgili kurumlara ve gerekirse bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. Oral "Ülkemizde özellikle son dönemlerde insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve çeşitli hastalıklara yol açan, çeşitli gıda ürünleri ile karşılaşmaktayız. Bunların başında ise et ve süt ürünleri ön plana çıkmaktadır. İnsan hayatının vazgeçilmezi olarak bilinen ve hepimizin ata ve dedelerinden günümüze kadar gelen tereyağı artık bazı çevreler tarafından hilelerle, içeriklerinde yapılan değişikliklerle vatandaşın önüne geliyor. İlgili kurumlarca yapılan onca denetime rağmen vatandaşın sağlığını hiçe sayan ve yüz de yüz tereyağı üreten üreticilerin rekabet şansını da azaltan bu ürünlere karşı bizde süt sanayicilerimizin talepleri doğrultusunda girişimlerde bulunacağız. Özellikle tereyağının hiçbir karışıma uğramadan gerçek bir tereyağı olarak vatandaşın önüne gelmesi için, Türk Gıda kodeksi ve ilgili kanun tebliğinde de değişiklik yapılması için ilgili kurum ve bakanlıklara girişimlerde bulunacağız. Vatandaşımız ise aldıkları tereyağlarının etiketlerinin üzerlerini dikkatlice okusunlar. Etiketli ürünlerin üzerinde ne kadar bitkisel, ne kadar gerçek tereyağı kullanıldığı mutlaka yazacaktır." şeklinde konuştu. - ERZURUM