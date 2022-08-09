Giresun'un tescilli Görele dondurması hayır için dağıtılıyor

Süt, şeker, salep ve meyan kökü kullanılarak hazırlanan Görele dondurması, yaz mevsiminde bolca tüketilmesinin yanı sıra bazı vatandaşlarca hayra dağıtılıyor.

Görele ilçesinde 200 yıllık geçmişe sahip özel dondurma, Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019 yılında coğrafi işaret olarak tescillendi. Temmuz ayından itibaren talebin arttığı dondurma, yöre halkı arasında "köy dondurması" olarak da biliniyor.

Yörenin aranın lezzetlerinden Görele dondurması, yakınları adına hayır yapmak isteyen kişilerce ücreti ödenerek plastik kaselerde vatandaşlara dağıtılıyor.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, AA muhabirine, yaklaşık 200 yıldır ilçede köy dondurması kültürünün yaşatıldığını söyledi.

Bu kültürü geleceğe aktarmak amacıyla yaptıkları çalışmalar sonucu dondurmanın coğrafi işaret tescilinin gerçekleştiğini belirten Erener, Görele dondurmasını Türkiye'ye tanıtmak istediklerini kaydetti.

"Şeker oranı o kadar düşük ki şeker hastaları da tüketebiliyor"

Erener, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle uyguladıkları Dondurma Park Projesi'ni tamamladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada deneyim atölyemiz var, dondurmanın hangi safhalardan geçerek lezzete sunulduğunu anlatacağız, aynı zamanda otantik köy kulübelerine dondurmacılarımızı taşıyacağız. Halkımızın ve özellikle turistlerimizin beğenisine sunacağız. Görele'den geçen herkesin dondurmamızı tatmasını istiyorum. Şeker oranı o kadar düşük ki şeker hastaları da tüketebiliyor. Karadeniz turuna çıkan turistler de mutlaka gelip Görele dondurmasını tatsınlar."

Tolga Erener, Görele dondurmasında "sebil kültürü"nün de devam ettiğini belirterek, "Bir kişi annesinin ya da babasının hayrına dondurmacıya belli bir para verir ve dondurmacı da çağrı yapar, 'sebil' der, insanlar ücretsiz olarak o dondurmayı tüketirler." diye konuştu.

Görele'de babasından öğrendiği dondurmacılık mesleğini 50 yıldır sürdüren Faik Abdal (60), yaz aylarında iş yoğunluğunun arttığını söyledi.

İlçede "sebil dondurma kültürü"nün önemli bir yeri olduğunu belirten Abdal, "50-100 lira verip dondurma dağıtıyorlar. 5 lira, 10 lira veren de oldu, yolda bulduğu parayı getirip 'Bak bunu yolda buldum, al karşılığında dondurma ver.' diyen de oldu." ifadelerini kullandı.

"Bunun bir tadı var, kıvamı var"

Abdal, "sebil dondurma"nın özellikle fındık hasadından sonra yoğunlaştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Babasından, annesinden veya atasından kalan bahçenin fındığını toplar, masrafını çıktıktan sonra sebil dağıtır. Miras kalan bahçenin iki veya üç ocak fındık ağacının ürünü karşılığı burada dondurma olarak dağıtır. Kimisi çeşme yapar, yola verir, kimisi camiye verir, kimisi de dondurmaya verir, sevabına dağıtır. Bir günde en fazla 200 bardak dondurma dağıttığım oldu."

Görele dondurmasında coğrafi işaretin önemine dikkati çeken Abdal, "Görele dondurmasını herkes yapamaz, bu dondurmanın emeğini vermeyenler var. Kimileri çevre illerin yaylalarında Görele dondurması adı altında farklı lezzette dondurma satıyor. Bunun bir tadı var, kıvamı var. Vatandaşlarımız buna dikkat etsin." dedi.