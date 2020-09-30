Süt şekeri öğrencilere dağıtılıyor - Son Dakika

Süt şekeri öğrencilere dağıtılıyor

Kırıkkale Belediyesi tarafından 81 ile gönderilen süt şekerleri, ilk teneffüste öğrencilere dağıtıldı.

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Kırıkkale Belediyesi tarafından 81 ile gönderilen süt şekerleri, ilk teneffüste öğrencilere dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr Ziya Selçuk'un 17 Mart'ta sosyal medya hesabından, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" tweeti paylaşması üzerine Türkiye'nin birçok belediyesinden destek geldi. Destek veren belediyeler arasında yer alan Kırıkkale Belediyesi de 81 ile süt şekeri gönderdi. Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli yöneticiler tarafından teslim alınan süt şekerleri okullarda anasınıfı ve 1'inci sınıflarda okuyan öğrencilere dağıtıldı.

"Öğrencilerimize ilk zilde çifte mutluluk"

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Mehmet Saygılı, "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a söz verdiğimiz gibi 81 ilde 81 okula, ilimizin tadı süt şekerlerini yolladık. Okullarını çok özleyen yavrularımıza ilk teneffüs ziliyle çifte mutluluk yaşatıyoruz. Çocuklarımıza afiyet olsun" ifadelerini kullandı.

Süt şekerlerinin ulaştığı okullar da emeği geçenlere teşekkürleri ileten mesajlar yayımladı. - KIRIKKALE

Süt şekeri öğrencilere dağıtılıyor
Süt şekeri öğrencilere dağıtılıyor
Süt şekeri öğrencilere dağıtılıyor

Sosyal Medya, Ziya Selçuk, Kırıkkale, Mart, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Süt şekeri öğrencilere dağıtılıyor - Son Dakika

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