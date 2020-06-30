Süt sektörünün sürdürülebilirliği masaya yatırıldı - Son Dakika

Süt sektörünün sürdürülebilirliği masaya yatırıldı

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) koordinatörlüğünde yürütülen Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar AB projesi çerçevesinde gerçekleştirilen webinarda, konuyla ilgili en son veriler masaya yatırıldı.

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) koordinatörlüğünde yürütülen Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar AB projesi çerçevesinde gerçekleştirilen webinarda, konuyla ilgili en son veriler masaya yatırıldı.

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Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) koordinatörlüğünde yürütülen Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar AB projesi çerçevesinde gerçekleştirilen webinarda, bir araya geldiler. Toplantıda ASÜD Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu, Ulusal Süt Konseyi (USK) Genel Sekreteri Selçuk Akkaya, Water Footprint Network'ten Dr. Ertuğ Erçin, IHE Delft Su Eğitimi Enstitüsü eğitmenlerinden Abebe Chukalla, BLES Dairies'ten Robert Horst birer konuşma yaparak katılımcıların sorularını cevapladılar. Toplantıya projenin paydaşları ve medya mensupları katıldı.


"15 aylık maratonu sonuçlandırdık"


Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu 5'inci Dönem Çağrısı çerçevesinde desteklenen Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar projesinin çıktılarının paylaşılması amacıyla düzenlenen toplantıyı ASÜD Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu açtı. Sakkaoğlu, su riskinin değerlendirilmesi ve değer zinciri üzerindeki olası etkilerin ortaya koyulması amacıyla başladıkları on beş aylık bir maratonu sonuçlandırmaktan ötürü mutluluklarını dile getirdi.


"Üretilen sütün yüzde 55'i kayıt dışına gidiyor"


USK Genel Sekreteri Selçuk Akkaya ise Türkiye'de süt ve süt ürünleri sektörünün son durumuna değinen bir sunum yaptı. Son 10 yılda süt üretiminin yüzde 83 düzeyinde artış gösterdiğini vurgulayan Akkaya, bir soru üzerine yaptığı açıklamada ülkemizde üretilen sütün yüzde 55'inin kayıt dışı kaldığını söyledi.


Fabrikalara ulaşmayan sütün yüzde 8'inin hayvan beslenmesine, yüzde 13'ünün ise üretici ve yakınlarının evsel tüketimine ayrıldığını belirten Akkaya, kayıt dışı sütün kalanının sokak sütü olarak tüketiciye ulaştırıldığına dikkat çekti.


"Türkiye su kıtlığı riski altında"


Water Footprint Network'ten Dr. Ertuğ Erçin ise yaptığı sunumda Türkiye sütçülük sektörünün su ihtiyacına dikkat çekti. Türkiye'nin su kıtlığı riski altında olduğunu ifade eden Erçin, gelecekte özellikle Kuzey ve Doğu Anadolu'daki su bakımından zengin bölgelere yatırım yapılmasının ve üretim sisteminin değiştirilmesinin gerektiğini belirtti.


Çok uluslu AB projesi


Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar projesi, ASÜD koordinatörlüğünde, İngiltere Uluslararası İş Liderleri Forumu (IBLF), Hollanda Su Ayak İzi Ağı (WFN), Türkiye İklim Araştırmaları Derneği (İAD) işbirliğiyle yürütülen bir proje. AB Sivil Toplum Diyaloğu projesine Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Ulusal Süt Konseyi (USK), Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TürkYemBir) ve Tire Süt Kooperatifi de destek veriyor.


Türkiye süt sektörünün kırılganlığı azaltılacak


Proje temelde su riskinin değerlendirilmesi ve değer zinciri üzerinde su riskinin olası etkilerinin incelenmesini amaçlamakta, su ile ilgili riskler konusunda Türkiye sütçülük sektörünün kırılganlığının azaltılmasını hedefliyor. Proje kapsamında İngiliz ve Hollandalı ortaklar ile çiftlik ve işletme seviyesinde bilgi paylaşımı sağlanmış; politika, teşvikler ve mevzuat konusunda da bir bilgi paylaşımı platformu oluşturulduğu kaydedildi. - İSTANBUL

Avrupa Birliği, Türkiye, Selçuk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Süt sektörünün sürdürülebilirliği masaya yatırıldı - Son Dakika Ekonomi

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