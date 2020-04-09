SUT'ta değişiklik yapılmasına dair tebliğle Kovid-19'a yönelik tanı ve tedavi hizmetleri acil... - Son Dakika

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SUT'ta değişiklik yapılmasına dair tebliğle Kovid-19'a yönelik tanı ve tedavi hizmetleri acil...
33 dakika önce
SUT'ta değişiklik yapılmasına dair tebliğle Kovid-19'a yönelik tanı ve tedavi hizmetleri acil sağlık hizmeti kapsamına alındı.
SUT'ta değişiklik yapılmasına dair tebliğle Kovid-19'a yönelik tanı ve tedavi hizmetleri acil sağlık hizmeti kapsamına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:14 Kaynak: AA
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