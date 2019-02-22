Süt Tankeri Demiryoluna Devrildi 2 Ölü
40 dakika önce
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, süt tankerinin demiryoluna devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.
Sakarya
'nın Pamukova
ilçesinde, süt tankerinin demiryoluna devrilmesi sonucu 2 kişi öldü. Demiryolu yük trenlerinin ulaşımına kapandı.
Kaza saat 05.45 sıralarında, Pamukova Mekece
Mahallesi, İznik- Adapazarı
yolunda meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan Mehmet Şamil Bircan (45) idaresindeki 34 UM 3683 plakalı süt yüklü tanker virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak demiryoluna devrildi. Demiryolu yük trenlerinin ulaşımına kapandı.
Kazada tanker sürücü Mehmet Şamil Bircan araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye, AFAD
ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu Mehmet Şamil Bircan araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibi Mehmet Şamil Bircan'ın öldüğünü belirledi. Sabah
saatlerinde tankerin kaldırıldığı sırada kimliği belirlenemeyen bir ceset daha çıktı. Ölen kişinin kaza sırasında araçtan düşerek altında kaldığı belirlendi. Ölen 2 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı. Mehmet Şamil Bircan'ın bir gün önce işe başladığı öğrenildi.
Demiryolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:36 Kaynak: DHA
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