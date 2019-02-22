Son Dakika Haberleri: Süt Tankeri Demiryoluna Devrildi 2 Ölü

Süt Tankeri Demiryoluna Devrildi 2 Ölü

40 dakika önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, süt tankerinin demiryoluna devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

Süt Tankeri Demiryoluna Devrildi 2 Ölü, System.String[]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, süt tankerinin demiryoluna devrilmesi sonucu 2 kişi öldü. Demiryolu yük trenlerinin ulaşımına kapandı.

Kaza saat 05.45 sıralarında, Pamukova Mekece Mahallesi, İznik- Adapazarı yolunda meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan Mehmet Şamil Bircan (45) idaresindeki 34 UM 3683 plakalı süt yüklü tanker virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak demiryoluna devrildi. Demiryolu yük trenlerinin ulaşımına kapandı.

Kazada tanker sürücü Mehmet Şamil Bircan araçta sıkıştı.  Olay yerine itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu Mehmet Şamil Bircan araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibi Mehmet Şamil Bircan'ın öldüğünü belirledi. Sabah saatlerinde tankerin kaldırıldığı sırada kimliği belirlenemeyen bir ceset daha çıktı. Ölen kişinin kaza sırasında araçtan düşerek altında kaldığı belirlendi. Ölen 2 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı. Mehmet Şamil Bircan'ın bir gün önce işe başladığı öğrenildi.

Demiryolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:36 Kaynak: DHA

Sakarya, Pamukova, 3. Sayfa
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