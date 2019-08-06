Son Dakika Haberleri: Süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
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Süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

1 saat önce

Denizli'nin Çameli ilçesinde süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, System.String[]
Denizli'nin Çameli ilçesinde süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. Kazada ölen şahsın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen aracın tavanı kesilerek çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Çameli ilçesi Yaylapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada, Aziz Kapan (26) idaresindeki 07 VFH 95 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İsmail A. yönetimindeki 15 AB 220 plakalı süt tankeri kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, sürücü Kapan araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Kapan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası çağrılan itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden Kapan'ın cansız bedenini otomobilin tavanını keserek çıkardı. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü İsmail A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ
Çameli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:58 Kaynak: İHA
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