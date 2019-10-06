Son Dakika Haberleri: Süt tankeri otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Süt tankeri otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Süt tankeri otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.


Kaza, Manisa'nın Demirci ilçesi Demirci- Selendi karayolu Bozyer Çiftliği mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Alaağaç Mahallesi yolu istikametinden Kuzeyir Mahallesi'ne doğru seyir halinde bulunan Cevdet Y. idaresindeki 43 KG 091 plakalı süt toplama tankeri karşı yönden gelmekte olan Akın E.'nin kullandığı 45 RC 009 plakalı otomobil ile yol ortasında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken süt tankeri ise savrularak yoldan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.


Kazada otomobilde bulunan Hüseyin Arslan (20) olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan Tuğçe E., (6), Furkan E. (12), Gülsün A. (18), Akın E. (20), İsmail E. (35) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Selendi Devlet Hastanesine kaldırılırken durumu ağır olan Akın E., Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Akın E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Öte yandan süt tankeri sürücüsü Cevdet Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Demirci, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:33 Kaynak: İHA
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