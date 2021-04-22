SÜT TANKERİ YOLDAN ÇIKTI; TONLARCA SÜT YOLA DÖKÜLDÜ - Son Dakika

NİĞDE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan süt tankerindeki tonlarca süt yola döküldü.
Kaza, Ankara- Niğde kara yolu Kızılca Köyü yakınlarında meydana geldi. Gökhan Y'nin kullandığı 51 ABA 407 plakalı süt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Tonlarca süt yollara dökülürken tanker sürücüsü ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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