Süt tankerinin çarptıktan sonra kaçtığı kadın öldü - Son Dakika

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde eşiyle birlikte çocuğunun evini ziyarete giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Açıl (64), süt tankerinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan tanker sürücüsü ise Bucak ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerine Ağlasun ilçesine bağlı Kibrit köyü yakınlarında meydana geldi. Isparta'dan Bucak istikametine giden İ.Ç. yönetimindeki 32 SN 756 plakalı süt tankeri, yolda eşi Süleyman Açıl ile yürürken, yolun karşısına geçmek isteyen Gülsüm Açıl'a çarptı. Gülsüm Açıl yola savrulurken, tanker sürücüsü ise durmayıp, olay yerinden uzaklaştı. Süleyman Açıl'ın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Gülsüm Açıl'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Gülsüm Açıl'ın cansız bedeni Burdur 'dan gelen cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Burdur Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.ÇOCUKLARINI ZİYARETE GİDİYORLARDIGülsüm ve Süleyman Açıl çiftinin çocuklarının evine gitmek için dışarı çıktıkları belirtildi. Süleyman Açıl'ın karşıya geçtiği, ayaklarından rahatsız olduğu için koltuk değnekleriyle yürüyen Gülsüm Açıl'ın ise eşinin yardım isteğini geri çevirdiği öğrenildi.BUCAK'TA YAKALANDI

Öte yandan olay yerine gelen ekipler kaçan sürücünün yakalanması için çevre il ve ilçelere de bilgi verdi yapılan çalışmanın ardından takibe alınan süt tankere, Bucak ilçesinde durdurularak, şoför gözaltına alındı.