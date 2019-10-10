Son Dakika Haberleri: Süt tanklı kamyonette gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Süt tanklı kamyonette gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Süt tanklı kamyonette gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

1 saat önce

SİİRT'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda süt tanklı kamyonette yapılan arama sonucunda kaçak 3 bin 989 paket sigara ele geçirildi.

Süt tanklı kamyonette gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, System.String[]

SİİRT'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda süt tanklı kamyonette yapılan arama sonucunda kaçak 3 bin 989 paket sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak mal ticareti yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Batman'dan Ağrı'ya gümrük kaçağı sigara götüren bir şüpheliyi belirledi. Yapılan takip sonucu şüpheli E.Ç.'nin kullandığı süt tanklı kamyonet, Baykan ilçesindeki yol kontrol uygulamasında durduruldu. Jandarma ekiplerince süt tankı içerisinde yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 989 paket sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.Ç.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:02 Kaynak: DHA
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