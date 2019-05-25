Son Dakika Haberleri: Süt toplama kamyoneti devrildi: 1 yaralı

Süt toplama kamyoneti devrildi: 1 yaralı

5 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Süt toplama kamyoneti devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Abdullah Öztürk (40) idaresindeki 58 HH 126 plakalı süt toplama kamyoneti, Kayseri-Sivas kara yolu Elmalı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Refüjde yaklaşık 100 metre sürüklenen kamyonet, bariyerlerin altına sıkışarak durabildi.
Olay yerine giden sağlık görevlileri ve Şarkışla itfaiyesi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan sürücü Öztürk, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edilen Öztürk'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:59 Kaynak: AA
Kayseri, Şarkışla, Sivas, Güncel
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