Süt toplama kamyonetinin çarptığı çocuk öldü

Manisa'nın Selendi ilçesinde süt toplama kamyonetinin çarptığı çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Selendi ilçesi Şehirlioğlu Mahallesinde Selendi- Demirci yolu üzerinde H.K. (29) idaresindeki 45 U 6810 plakalı süt toplama kamyoneti seyir halindeyken yol kenarındaki kitaz ağaçlarının arasından bir anda yola çıkan Miraç Kaygısız (7) isimli çocuğa çarptı. Sürücü kendi imkanlarıyla yaralı çocuğu Selendi İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Salihli OYİT ve Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olaya müdahale edilirken sürücü H.K. gözaltına alındı. - MANİSA