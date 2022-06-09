Süt toplama kamyonetinin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Süt toplama kamyonetinin çarptığı çocuk öldü

09.06.2022 00:50
Süt toplama kamyonetinin çarptığı çocuk öldü

Manisa'nın Selendi ilçesinde süt toplama kamyonetinin çarptığı çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Selendi ilçesinde süt toplama kamyonetinin çarptığı çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Selendi ilçesi Şehirlioğlu Mahallesinde Selendi- Demirci yolu üzerinde H.K. (29) idaresindeki 45 U 6810 plakalı süt toplama kamyoneti seyir halindeyken yol kenarındaki kitaz ağaçlarının arasından bir anda yola çıkan Miraç Kaygısız (7) isimli çocuğa çarptı. Sürücü kendi imkanlarıyla yaralı çocuğu Selendi İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Salihli OYİT ve Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olaya müdahale edilirken sürücü H.K. gözaltına alındı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
Kaynak: İHA

Selendi, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Süt toplama kamyonetinin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:22 Meksika-ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel bulundu
00:20 Avrupa'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü, Yunanistan'a da sıçradı
23:51 Efes-2022 gece safhasında hedefler tam isabet vuruldu
23:49 Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı: İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüşüyoruz
23:44 Kira artışına getirilen yüzde 25'lik sınırına AK Partili isimden itiraz geldi: Keyfi sınır, yeni sorunlar üretir
23:35 Rus devlet kanalı YPG/PKK elebaşını yayına çıkarttı
23:17 SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Kılıçdaroğlu'nun randevu talebi olmadı, olsaydı kabul ederdik
22:48 "En güzel kalçalı kadın" seçilen Suzy Cortez'den Shakira'yı yıkacak sözler: Pique bana hep mesaj atardı
22:05 Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan ve Allahyar hamlesi! Fenerbahçe'nin kasasına 7.5 milyon euro girecek
22:01 Güldür Güldür ekibinin 6'lı masa skecine ilk yorum Davutoğlu ve Uysal'dan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 01:06:31. #1.13#
SON DAKİKA: Süt toplama kamyonetinin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement