Süt toplama merkezleri fizibilite çalışması için protokol imzalandı

Malatya Ticaret Borsası (TB) ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 2019 Yılı Fizibilite Desteği Projesi kapsamında "Malatya'da Soğuk Zinciri ve Süt Toplama Merkezleri Fizibilite Çalışması" projesinin protokolü imzalandı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, FKA Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programda konuşan Malatya TB Başkanı Ramazan Özcan, kentin kalkınmasına katkı sağlamak adına FKA ile işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.

Borsa olarak, kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına çalışmalar yaptıklarını aktaran Özcan, "FKA'ya sunduğumuz projemiz onaylandı. Özelikle süt hayvancılığıyla ilgili kentteki mevcut süt kapasitesini sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarmamız gerekmektedir. Fizibilite çalışmamız, bölgenin süt envanterinin çıkarılması ve sürecin sonraki adımlarını sağlıklı atabilmemiz için çok değerlidir. Malatya'da önemli bir süt kapasitesi varsa süt işleme tesisine ihtiyaç duyulacak. Bununla birlikte kamu veya özel sektör yatırımları için temas halinde olacağız." ifadelerini kullandı.

FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise amaçlarının kentteki süt varlığını değerlendirmek olduğunu bildiri.

Konuşmaların ardından "Malatya'da Soğuk Zinciri ve Süt Toplama Merkezleri Fizibilite Çalışması" projesinin protokolü imzalandı.