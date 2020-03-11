Süt toplayan kamyonetin altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Süt toplayan kamyonetin altında kaldı - Son Dakika

Süt toplayan kamyonetin altında kaldı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde süt kamyonetinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde süt kamyonetinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.


Kaza İnegöl'e bağlı Hamamlı Mahallesinde meydana geldi. Mahalleye süt toplamaya gelen 30 yaşındaki E.E. idaresindeki 16 AEF 269 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada, arkasında bulunan 80 yaşındaki E.İ. isimli şahsı fark etmeyerek çarpıp üzerinden geçti. Kamyonetin altında kalan yaşlı adam feci şekilde olay yerinde hayatını kaybetti. Mahalle halkı kaza yerine akın etti. Yaşlı adamın yakınları göz yaşlarına boğuldu. E.İ'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:48 Kaynak: İHA
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