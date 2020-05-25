Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı - Son Dakika

Kayseri'nin Develi ilçesinde süt toplayıcısı iki kardeş, bayramda vatandaşlara ücretsiz süt dağıttı.



İlçeye bağlı Soysallı mahallesinde iki kardeş, Covid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı bayram günü vatandaşa ücretsiz süt dağıttı. Mahalle aralarında gezerek ihtiyaç sahiplerine süt dağıtımında bulunan iki kardeşten Çağlar Aydın; ""Bayram dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde vatandaşın süt ihtiyacını karşılamaya iki kardeş karar verdik. Vatandaşın ihtiyacını bir nebze olsun karşıladıysak ne mutlu bize" dedi. - KAYSERİ