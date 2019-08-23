Süt tüketimi hakkında 5 kritik sorunun cevabı

Açıkta süt alınır mı, kutular güvenli mi, sütün yüzde kaçı çöpe gidiyor, hangi sütler hileli ve ambalajı açtıktan sonra kaç gün içinde tüketmeli?

AÇIKTA SATILAN SÜT ALINIR MI?

İzinsiz bir şekilde sokaklarda kayıtsız satılan süt, menşei belirsiz ve sağlık açısından riskli bir süttür. Eğer açık süt almak istiyorsanız, sadece kontrollü şekilde, denetimli çiftliklerde üretilen sütlerin, sağıldıktan sonra en geç 48 saat içinde çiğ süt olarak yerel perakendecilerde satışına izin var. Sokak sütçülüğünün halk sağlığı için ciddi bir tehlike olduğunu unutmamalıyız.

AÇIKTA SATILAN SÜTTE HİLE ORANI YÜKSEK Mİ?

Hacettepe Üniversitesi'nin sokakta satılan açık sütlerle ilgili yaptığı araştırmalar, sokak sütlerinin hem mikrobiyolojik kalitesinin çok kötü olduğunu hem de açık sütten daha fazla maddi kazanç elde edebilmek için çeşitli hilelere başvurulduğunu ortaya koyuyor. Su eklemek bunlar arasında en yaygın olanı...

KUTU VE UHT SÜTLER GÜVENLİ Mİ?

Vatandaşın UHT sütlerden ve diğer kutu sütlerden korkmasına gerek yok. Bunlar yüksek sıcaklıkta kısa süre ısıl işlem görmüş yani kaynamaya eşdeğer bir ısıl işlem uygulanmış sütler. Onlar sizin yerinize kaynatmış ve şişelemiş… Bu sütler periyodik olarakTarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi.

SÜT ÜRÜNLERİNİN YÜZDE KAÇI ÇÖPE GİDİYOR?

İhtiyacınız kadar süt ve süt ürünleri satın almalıyız. Hanelerde en fazla atığa dönüşen yiyecekler arasında yüzde 41 ile süt ve süt ürünleri grubu başı çeken gıda grupları arasında yer alıyor.

AMBALAJI AÇTIKTAN KAÇ GÜN SONRA TÜKETMELİ?

UHT işleminin ardından süt; sütü bozucu hava ve ışıktan koruyan, ambalajlara doldurulur. Bu sayede 4 ay boyunca paketlendiği günkü tazeliğini korur. UHT sütler, ambalajı açıldıktan sonra muhakkak buzdolabında muhafaza edilmeli ve en fazla 2-3 gün içinde tüketilmelidir.