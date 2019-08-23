Son Dakika Haberleri: Süt tüketimi hakkında 5 kritik sorunun cevabı
Son Dakika Sağlık Haber

Süt tüketimi hakkında 5 kritik sorunun cevabı

1 saat önce

Gıda Güvenliği Derneği Samim Saner, süt ve süt ürünlerinin tüketimi hakkında vatandaşları uyardı.

Süt tüketimi hakkında 5 kritik sorunun cevabı, System.String[]

Açıkta süt alınır mı, kutular güvenli mi, sütün yüzde kaçı çöpe gidiyor, hangi sütler hileli ve ambalajı açtıktan sonra kaç gün içinde tüketmeli?

AÇIKTA SATILAN SÜT ALINIR MI?

İzinsiz bir şekilde sokaklarda kayıtsız satılan süt, menşei belirsiz ve sağlık açısından riskli bir süttür. Eğer açık süt almak istiyorsanız, sadece kontrollü şekilde, denetimli çiftliklerde üretilen sütlerin, sağıldıktan sonra en geç 48 saat içinde çiğ süt olarak yerel perakendecilerde satışına izin var. Sokak sütçülüğünün halk sağlığı için ciddi bir tehlike olduğunu unutmamalıyız.

AÇIKTA SATILAN SÜTTE HİLE ORANI YÜKSEK Mİ?

Hacettepe Üniversitesi'nin sokakta satılan açık sütlerle ilgili yaptığı araştırmalar, sokak sütlerinin hem mikrobiyolojik kalitesinin çok kötü olduğunu hem de açık sütten daha fazla maddi kazanç elde edebilmek için çeşitli hilelere başvurulduğunu ortaya koyuyor. Su eklemek bunlar arasında en yaygın olanı...

KUTU VE UHT SÜTLER GÜVENLİ Mİ?

Vatandaşın UHT sütlerden ve diğer kutu sütlerden korkmasına gerek yok. Bunlar yüksek sıcaklıkta kısa süre ısıl işlem görmüş yani kaynamaya eşdeğer bir ısıl işlem uygulanmış sütler. Onlar sizin yerinize kaynatmış ve şişelemiş… Bu sütler periyodik olarakTarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi.

SÜT ÜRÜNLERİNİN YÜZDE KAÇI ÇÖPE GİDİYOR?

İhtiyacınız kadar süt ve süt ürünleri satın almalıyız. Hanelerde en fazla atığa dönüşen yiyecekler arasında yüzde 41 ile süt ve süt ürünleri grubu başı çeken gıda grupları arasında yer alıyor.

AMBALAJI AÇTIKTAN KAÇ GÜN SONRA TÜKETMELİ?

UHT işleminin ardından süt; sütü bozucu hava ve ışıktan koruyan, ambalajlara doldurulur. Bu sayede 4 ay boyunca paketlendiği günkü tazeliğini korur. UHT sütler, ambalajı açıldıktan sonra muhakkak buzdolabında muhafaza edilmeli ve en fazla 2-3 gün içinde tüketilmelidir.

Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:35 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocaeli'de vatandaşlar evlerini ve ağaçları saran tırtıllardan illallah etti
Fuhuş yapma bahanesiyle 40 ayrı ilde 104 vatandaşı dolandıran 4 şüpheli Denizli'de yakalandı Beşiktaş'ta denize girdikten sonra boğulan şahsın cesedi çıkarıldı Meteorolojiden uyarı: Sıcaklık pazar günü 40 dereceye kadar çıkacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 15:17:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süt tüketimi hakkında 5 kritik sorunun cevabı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]