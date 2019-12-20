Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şimşek, Yörsan'a kayyum olarak atandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şimşek, Yörsan'a kayyum olarak atandı - Son Dakika Ekonomi

Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şimşek, Yörsan'a kayyum olarak atandı

6 saat önce

BALIKESİR Karesi ve Altıeylül Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, Yörsan'a kayyum olarak atandı.

Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şimşek, Yörsan'a kayyum olarak atandı, System.String[]

BALIKESİR Karesi ve Altıeylül Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, Yörsan'a kayyum olarak atandı.

Karesi ve Altıeylül ilçeleri Süt Üreticileri Birliği tarafından, Cihat Şimşek'in Yörsan'a kayyum olarak atanmasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yörsan firmasının Ekim 2018 yılında şirketin mali yapısında olumsuz etkilenme olması dolayısıyla konkordato ilan etmesinin ardından  başlayan süreçte üretim devam etmesine karşın Aralık ayı içinde mahkemeden iflas istemesi üreticilerin, süt tedarikçisi firmaların ve işçilerin alacaklarını alamayarak mağduriyet yaşayacak olması Süt Üretici Birliklerini harekete geçirmiş ve sürece somut olarak müdahil olunmuştur. Balıkesir Süt Üreticileri Birlik Başkanımız Sayın Cihat Şimşek, iflas sürecinin her kesimi zor durumda bırakacağını göz önüne alarak mahkemeye sunduğu raporlar neticesinde iflas verilmesi sürecin erteleme kararının alınmasında etkili olmuştur. Üretici temsilcisi birliklerinin talebi doğrultusunda mahkeme başkanı tarafından kayyum olarak atanmıştır" denildi.Konuyla ilgili Karesi ve Altıeylül Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek ise yaptığı açıklamada, "Konkordato verildiği günden itibaren üretici temsilcisi olarak süreci yakından takip ediyoruz. Üreticilerimizin yüksek miktarda alacakları bulunuyor. Üreticilerimizin ve süt tedarikinde bulunan şahısların mağdur olmaması için buradayız. Biz işin içinden gelen sütü bilen insanlarız. Mahkeme heyetine hukukçularımız tarafından sunduğumuz dilekçede şunlar yer alıyor. Yörsan fabrikasının faaliyete geçmesi için gereken ham maddeyi karşılayabiliriz. Fakat yürütülen mali sürecin şeffaf bir yönetim anlayışı ile bu işin paydaşları olan her kesimin sürece dahil edilmesi gerekir. Bu koşullar sağlanırsa biz Süt Birlikleri olarak bu değerin kaybolmaması için zaten taşın altında olan elimizin yerine tüm gövdemizi koymaya dün olduğu gibi bu günde hazırız" diye konuştu.


Balıkesir, Karesi, Yörsan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:04 Kaynak: DHA
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