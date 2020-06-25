Süt üreticileri birliğinden üyelerine yem desteği - Son Dakika

Süt üreticileri birliğinden üyelerine yem desteği

Manyas İlçesi Süt Üreticileri Birliği üyelerine yem desteğini sürdürüyor.

Manyas İlçesi Süt Üreticileri Birliği üyelerine yem desteğini sürdürüyor. TMO'dan alınan 400 ton mısır ve arpa besi yemi üyelere dağıtılacak.

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Manyas Süt Üreticiler Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, yeni satın aldıkları arsa üzerine 5 katlı binanın ilk 2 katına idari bina, satış ofisleri ve tahlil laboratuvarı yapacaklarını, bunu 2021 yılının ilk üç ayı içerisinde bitirmeyi öngördüklerini açıkladı. Karakaş, birlik bünyesinde üyelerine yönelik arpa ve mısır flakesi hayvan besi yemi satışlarının devam ettiğini, beş ayda TMO'dan 400 ton mısır ve arpa besi yemi alarak üyelerine dağıttıklarını açıkladı.


Karakaş, bu sezonda üreticiden kilosu 1,35 liradan arpa satın almaya başladıklarını bunu yarma yaptırıp, birlik üyelerine vade farkı olmaksızın süt satışı alacaklarından mahsup edeceklerini, onları zora sokmadan yem ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtirken, kendilerine emanet olarak arpa veren üreticilere de yerine yıl boyunca yarma şeklinde geri dönüş yapacaklarını söyledi. Karakaş, birlik üyesi olmayan üreticilerin de bu sistemden yararlanabileceklerini, ancak onlardan cüzi bir vade farkı alacaklarını açıkladı. Manyas Süt Üreticileri Birlik Başkanı Fevzi Karakaş "Amacımız süt üreticimiz başta olmak üzere tüm besicilerimize yem konusunda gerekli desteği vermektir, bunu da başarmaya çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Manyas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süt üreticileri birliğinden üyelerine yem desteği - Son Dakika

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