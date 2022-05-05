Süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi'ne isyan etti: Her gün litre başı 2 lira zarar ediyoruz - Son Dakika
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Süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi'ne isyan etti: Her gün litre başı 2 lira zarar ediyoruz

05.05.2022 11:03

Ulusal Süt Konseyi'nin süt fiyatlarını artırması yönünde beklentiye giren ancak bu adımların atılmaması sonucu mağdur olduklarını belirten süt üreticileri, "USK'nın süt fiyatını her açıklamadığı gün biz litre başı 2 lira zarar ediyoruz. Bütün faturaları hayvanları eksilterek ödüyoruz, sütten para kazanarak değil" diyerek tepkilerini dile getirdiler. 30 Nisan'da yapılmayan toplantının 15 Mayıs'ta gerçekleşeceği öne sürüldü.

Süt üreticilerinin dört gözle beklediği, süt fiyatlarının artırılması kararı Ulusal Süt Konseyi'nin toplantı gerçekleştirmemesi sonucu hayata geçmedi. Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, USK'nın 30 Nisan'da süt fiyatlarını tekrar gözden geçirmek için toplanacağını açıklamıştı. 30 Nisan'da gerçekleşmeyen toplantının 15 Mayıs'ta yapılacağı iddia edildi.

TZOB BAŞKANI BAYRAK BAYRAKTAR: ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada; sütün fiyatı üreticide 5,4 iken markette14,1'e kadar çıktığı, market ve üretici fiyat farkının yüzde 164,3 olduğuna dikkat çekmişti. Bayraktar, süt yem paritesinin 1'in altında kaldığını, Ulusal Süt Konseyi'nin süt fiyatlarını açıklamakta geç kaldığını söylemişti.

Yaz aylarında et ve süt ürünlerinde ciddi fiyat artışlarının görüleceğini belirten Bayraktar, "Ulusal Süt Konseyi Başkanı sanayi temsilcisidir. Üretimin bütün yükünü sermayesi ve emeğiyle taşıyan üreticilerimiz başkanlığa niçin layık görülmüyor? Anlamakta zorluk çekiyoruz" eleştirisinde bulunmuştu.

SÜT ÜRETİCİLERİ ÇEKTİKLERİ SIKINTILARI ANLATTI

Süt üreticileri, yaşadıkları sıkıntıları ANKA Haber Ajansı'na anlattı:

Hacı İyilik (Konya): Mayıs ayı için açıklanması gereken süt fiyatımız hala açıklanmadı. Geçen aylarda açıklanan 5,70 liralık fiyat maliyetlerimizin çok altında. Şu anda süt üreticisi zararına üretim yapıyor. Bugüne kadar bekledi bahara çıktı ama maliyetlerimiz yüzde 300 arttı. USK'nın her açıklamadığı gün biz litre başı 2 lira zarar ediyoruz. Bunu açık açık söylüyorum. Yeni açıklanacak fiyatın 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olması lazım.

"DOYMAK BİLMEYEN AÇ GÖZLÜLER ŞÜKRETSİN"

Mehmet Kani (İzmir Kiraz): Ayda 2 bin lira para girmiyor bu eve. Nasıl şükredelim? Siz bir iftar yemeği düzenlediniz, bir kişinin önünde en az 35-40 tabak yemek var. Bizim ömrü hayatımız boyunca önümüzde 2-3 çeşit yemekten fazla olmadı. Sayın karar vericiler kim şükredecek? Bir torba gübre 700 lira. Mazotun litresi olmuş 23 lira. Bu işletmenin elektrik parası duruyor, ödenmemiş. Çünkü, bu işletmeye ayda 2 bin lira para girmiyor. Bütün faturaları hayvanları eksilterek öyle ödüyoruz. Sütten para kazanarak değil. Bu işletmenin elektrik faturası 3 aydır ödenmiyor. Doymak bilmeyen aç gözlüler şükretsin.

Süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi'ne isyan etti: Her gün litre başı 2 lira zarar ediyoruz
Süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi'ne isyan etti: Her gün litre başı 2 lira zarar ediyoruz
Süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi'ne isyan etti: Her gün litre başı 2 lira zarar ediyoruz
Süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi'ne isyan etti: Her gün litre başı 2 lira zarar ediyoruz
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İyilik, Tarım, Nisan, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi'ne isyan etti: Her gün litre başı 2 lira zarar ediyoruz - Son Dakika
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