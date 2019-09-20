Süt üreticilerinden fiyatlar için 'parite' talebi

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan , "Üreticinin bir kilogram sütünü sattığında 1,3 kilogram yem alabilmesi garanti altına alınmalı" dedi.

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