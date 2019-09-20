Son Dakika Haberleri: Süt üreticilerinden fiyatlar için 'parite' talebi
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Süt üreticilerinden fiyatlar için 'parite' talebi

1 saat önce

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, "Üreticinin bir kilogram sütünü sattığında 1,3 kilogram yem alabilmesi garanti altına alınmalı" dedi.

Süt üreticilerinden fiyatlar için 'parite' talebi, System.String[]

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, "Üreticinin bir kilogram sütünü sattığında 1,3 kilogram yem alabilmesi garanti altına alınmalı" dedi.

Kamil Özcan, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:15 
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