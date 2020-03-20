Süt üreticilerinden Kovid-19 mesajı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Süt üreticilerinden Kovid-19 mesajı - Son Dakika Ekonomi

Süt üreticilerinden Kovid-19 mesajı

6 saat önce

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, süt üretiminin ihtiyacı karşılayacak düzeyde olduğunu belirterek, "Kimse endişe etmesin.

Süt üreticilerinden Kovid-19 mesajı, System.String[]

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, süt üretiminin ihtiyacı karşılayacak düzeyde olduğunu belirterek, "Kimse endişe etmesin. Süt üretimi için hayvan ithalatına gerek yok. Üreticimiz de tüketicimiz de rahat olsun." ifadesini kullandı.

Keskin, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süt sektörünün durumunu değerlendirdi.

Süt üretiminde herhangi bir sorun olmadığının altını çizen Keskin, verilen desteklerle süt arzının arttığını vurguladı.

Keskin, Kovid-19 nedeniyle panik havası yaratılmaya çalışıldığına işaret ederek, "Süt üretimimiz vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Kimse endişe etmesin. Süt üretimi için hayvan ithalatına gerek yok. Üreticimiz de tüketicimiz de rahat olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Keskin, vatandaşların salgın nedeniyle alınan tedbirlere uyması tavsiyesinde bulundu.

Türkiye, Keskin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:24 Kaynak: AA

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