Süt üreticisi, prim desteği artışından memnun
2 saat önce
SETBİR Başkanı Tarık Tezel, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından piyasayı düzenleyici adımların atılması hem üretici hem sanayi işletmeleri hem de tüketici fiyatlarının kontrolü açısından son derece ümit verici bir gelişmedir" dedi.
SETBİR Başkanı Tarık Tezel, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından piyasayı düzenleyici adımların atılması hem üretici hem sanayi işletmeleri hem de tüketici fiyatlarının kontrolü açısından son derece ümit verici bir gelişmedir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:28
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