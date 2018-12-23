Son Dakika Haberleri: Süt üreticisi, prim desteği artışından memnun

Süt üreticisi, prim desteği artışından memnun

2 saat önce

SETBİR Başkanı Tarık Tezel, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından piyasayı düzenleyici adımların atılması hem üretici hem sanayi işletmeleri hem de tüketici fiyatlarının kontrolü açısından son derece ümit verici bir gelişmedir" dedi.

Süt üreticisi, prim desteği artışından memnun, System.String[]
SETBİR Başkanı Tarık Tezel, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından piyasayı düzenleyici adımların atılması hem üretici hem sanayi işletmeleri hem de tüketici fiyatlarının kontrolü açısından son derece ümit verici bir gelişmedir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:28 

Ekonomi
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