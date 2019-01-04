Süt Üreticisi, Süt Fiyatlarının Tekrar Gözden Geçirilmesini İstiyor

Süt üreticisi, süt fiyatlarının tekrar gözden geçirilmesini istiyor Karakaş: "Süt üreticisinin anlık dokunuşlara ihtiyacı var"BALIKESİR - Manyas Süt Üreticileri Birlik Başkanı Fevzi Karakaş, Ulusal Süt Konseyini eleştirdi.

Süt üreticisi, süt fiyatlarının tekrar gözden geçirilmesini istiyor

Karakaş: "Süt üreticisinin anlık dokunuşlara ihtiyacı var"



BALIKESİR - Manyas Süt Üreticileri Birlik Başkanı Fevzi Karakaş, Ulusal Süt Konseyini eleştirdi.

Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş en son geçen ağustos ayında Ulusal Süt Konseyi tarafından üreticinin ürettiği sütün refarans ücreti olarak 1 lira 70 kuruş olduğunu ve devlet desteğinin de 10 kuruştan 15 kuruşu çıkarıldığını ama yem fiyatlarının artması nedeni ile zarara uğradıklarını açıkladılar. Birlik Başkanı Karakaş 'USK'ın süt fiyatlarını yükseltmesini bekliyoruz' dedi.

Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi. "En son geçen Ağustos ayında toplanan Ulusal Süt Konseyi tarafından bir litre sütün referans fiyatı 1 lira 70 kuruş olarak açıklanmış, artı masraflar, soğutma bedeli olmak üzere ancak sonrasında sanayicinin baskısı ve yaşanan sonuçlar üzerine sütün fiyatı 1,70 TL olarak kaldı. Devlet üreticiye 10 kuruş devlet desteği veriyordu. Bu destek üreticiye ödenmiyor. Bu destek ne zaman ödenecek, üreticinin cebine ne zaman girecek. Yem fiyatlarına bu süre içinde çuval başı 3 lira zam yapıldı. Ulusal Süt Konseyinin verdiği 1 lira 70 kuruşun üzerine bakanımız 15 kuruş daha verdi. Fakat bu destek süt üreticisine yansıtılmadı. Ulusal Süt Konseyinin tekrar toplanarak Ağustos ayında verdiği fiyatın ayıbını kapatarak insanların bu kış kıyamette ki insanların acil ihtiyaçlarını karşılayabilecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek, cebine anlık olarak girebilecek bir ücret belirlemesini bekliyoruz. Biz süt üreticileri 1 kilo sütün ücreti ile 1 kilo 300 gram yem almayı istiyoruz. Ama geldiğimiz bu noktada mümkün görülmüyor. Biz süt üretimi yapmak istiyoruz ama ürettiğimiz sütten de para kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor

Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı

Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak