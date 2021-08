SÜT ÜRETİCİSİNDEN İTHAL YEM İSTEĞİ - Son Dakika

BALIKESİR Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Başkanı Faruk Özen, son tüketiciye ulaşana kadar 9 lirayı bulan süt fiyatına karşın, üreticinin eline 3 lira 20 kuruş geçtiğini söyledi. Sütün toptan fiyatının en az 4 lira olmasını isteyen Özen, 'Girdi maliyetlerini düşürmek için, ithal yem de getirilebilir' dedi.

Süt fiyatları her geçen gün artarken, tüketiciler 9 lira ve üstünde fiyatlarla karşılaşıyor. Sattığı sütün litre fiyatı başına eline 3 lira 20 kuruş geçen üretici ise bu fiyatların kendilerini kurtarmadığını belirtiyor. Yükselen fiyatların kendilerine yansımadığını belirten Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Başkanı Faruk Özen, maliyetlerin artması nedeniyle, süt fiyatına 80 kuruş zam yapılmasını istediklerini belirterek, 'Litre başına bizim elimize geçen 3 lira 20 kuruşun, en az 4 lira olması gerekiyor. Tabi biz maliyet hesabı yapıp üzerine koyamıyoruz. Bizi bu konuda bağlayıcı kanunlar var. Ancak arada gerek sanayici, gerek dağıtım firmaları ve bu ürünlere eli değen herkes değişen maliyetlerini ürün fiyatına yansıtabiliyorlar. Bu durumu biz de takip ediyoruz. Böylece fiyatlar, tüketicilere pahalı gelmeye başladı. Tüketiciler, alamamaktan kaygılanıyorlar. Biz de para kazanamamaktan kaygılanıyoruz. Burada ters bir denklem var. Son satış fiyatlarının artıyor olmasında asla sorumlusu biz değiliz. Hatta biz bu noktada ciddi mağduriyet yaşıyoruz' dedi.

'İTHAL YEM GETİRİLSİN'

Özellikle yem fiyatlarının çok ciddi oranda yükseldiğini kaydeden Özen şunları söyledi:

'Bu da bizim elimizden çıkan sütün 3 lira 20 kuruşluk fiyatının, en az 4 lira olmasını ve yine 30 kuruş bandında olan devlet desteklerinin de devamını bekliyoruz. Bizim sütümüze şu anda en az 80 kuruş ila 1 lira arasında zam gelmesi gerekiyor. Çünkü yem fiyatlarına gelen artış bunu gerektiriyor. Süt ve et üretiminde en büyük maliyet yüzde 70 ile hayvanları besleme. Tabi hayvanlarımızı beslediğimiz yemlerin içerisinde bir bölümünün yurt dışından geldiğini biliyoruz. Özellikle protein kaynağı noktasında ülkemizde üretim açısından zayıfız. Bizi şunu da söylüyoruz, et fiyatları belli bir limiti geçtiği zaman, hükümet ani bir karar alıp, tüketiciyi düşünerek yurt dışından et getirebiliyor. Bunu geçmişte birçok kez yaşadık. Et ve Süt Kurumu aracılığıyla et getirilip, vatandaşa ucuz et yedirme konusunda bir gayret görüyoruz. Şu anda da aynı operasyonu yemimize yapılmasını talep ediyoruz. Madem yemin yükselişi iç piyasada engellenemiyor; o zaman dışarıdan sadece içindeki bilişenler olarak değil doğrudan yem getirilsin."

'SÜTÜN FİYATINI ÜRETİCİ VE SANAYİCİ BELİRLESİN'

Süt fiyatının belirlenme noktasında gıda komitesinin devre dışı kalmasını talep ettiklerini söyleyen Özen, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'Süt fiyatını biz üreticilerle, sanayiciler oturup, belirlesin. Tarım Bakanlığı eskiden olduğu gibi hakem olsun. Burada zaten Tarım Bakanlığı, süt fiyatlarının üretici için açısından çok aşağıda kaldığını bir buçuk yıldır biliyor, gözlemliyor ve bununla alakalı Cumhuriyet tarihinde süte verilmeyen destekler verdi. 10 kuruş olan desteği, 40 kuruşa kadar çıkardı. Bu artışın sebebi üreticinin bu fiyattan para kazanamayacağı için, bakanlık tarafından destekler artırıldı.?