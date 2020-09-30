Süt üreticisinin ekonomisine can katacak tesisin imzaları atıldı - Son Dakika

Süt üreticisinin ekonomisine can katacak tesisin imzaları atıldı

Süt üreticisinin ekonomisine can katacak tesisin imzaları atıldı Çelebi Süt İşleme Tesisi için protokol imza töreni gerçekleştirildi Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde bölge ekonomisine can katacak Süt İşleme Tesisi 11 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçiyor.

Süt üreticisinin ekonomisine can katacak tesisin imzaları atıldı

Çelebi Süt İşleme Tesisi için protokol imza töreni gerçekleştirildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde bölge ekonomisine can katacak Süt İşleme Tesisi 11 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçiyor.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, 1999 yılında kurulan ve yıllardır atıl durumda olan Süt İşleme Tesisi; Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kırıkkale Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı, Türkiye Halk Bankası ve Çelebi Belediyesinin işbirliği ile yeniden faaliyete geçiriliyor. Bölgedeki üreticinin ekonomisine can katacak tesiste günlük 50 ton süt işleneceği belirtildi.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Yunus Sezer, Cumhurbaşkanlığı Sisteminin yerelde uygulandığı örnek projelerden bir tanesi olduğunu söyledi.

"8 tane kurumumuza teşekkür ediyorum"

Yaklaşık 2 yıldır ilmek ilmek dokunarak bu aşamaya gelindiğini ifade eden Sezer, "Protokolünü imzalayacağımız ve açılışını daha güzel şekilde gerçekleştireceğimiz bu tesisin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gerçekten 2 yıldır ilmek ilmek dokunarak bu aşamaya geldi. Bu manada katkısı olan 8 tane kurumumuz var hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı Sisteminin yerelde uygulandığı örnek projelerden bir tanesi gerçekten herkes elini taşın altına koydu. Adalet Bakanımıza, Bilim ve Sanayi Bakanımıza ve yine aynı şekilde yereldeki temsilcilerine de teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İl Tarım Müdürlüğü personeli de yoğun bir şekilde çalıştı onlarında hakkını unutmamak gerekiyor. İnşallah bunun sürdürülebilir olması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" ifadesini kullandı.

"Çiftçi sütünü nereye satacağını dert etmeyecek"

Son 11 yıldır atıl durumdaki fabrikanın tekrar açılması neticesinde ilçede ve çevre ilçelerde üretilen sütler peynir, yoğurt ve tereyağı gibi ürünlere dönüştürülerek değer arttıracağını belirten Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir, "Çiftçi sütünün nereye satacağını dert etmeyecek. Köylünün değeri artacak süt üretmek için yeni yatırımlar gelecek. Böylece hemşerilerimize yeni iş alanları açılacak, iş istihdamı artacak ilçemiz göç veren değil göç alan bir ilçe olacak. Çelebi bambaşka bir ilçe olacak" dedi.

"2,5 milyon hibe verilecek"

Erdemir, "Tesisin faaliyete geçmesi için valimizin himayesinde bir proje hazırlayıp Ahiler Kalkınma Ajansına sunduk. Projemiz başarılı bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Ahiler Kalkınma Ajansı bize 2,5 milyon lira hibe verecek. Bildiğiniz üzere tesisimizin mülkiyeti şu an Halk Bankasına ait. Halk Bankası da tesisimizi işletmek üzere İş Yurtlar Kurumuna devretmeyi kabul etti. Valimiz Yunus Sezer'in ve Milletvekili Ramazan Can'ın bu süreçte bize çok büyük destekleri oldu. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Süt üreticisinin ekonomisine can katacak tesisin imzaları atıldı
Süt üreticisinin ekonomisine can katacak tesisin imzaları atıldı
Süt üreticisinin ekonomisine can katacak tesisin imzaları atıldı
Süt üreticisinin ekonomisine can katacak tesisin imzaları atıldı
Süt üreticisinin ekonomisine can katacak tesisin imzaları atıldı
Süt üreticisinin ekonomisine can katacak tesisin imzaları atıldı
Süt üreticisinin ekonomisine can katacak tesisin imzaları atıldı
Süt üreticisinin ekonomisine can katacak tesisin imzaları atıldı

Ahiler Kalkınma Ajansı, Halk Bankası, Kırıkkale, Çelebi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Süt üreticisinin ekonomisine can katacak tesisin imzaları atıldı - Son Dakika Ekonomi

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