Son Dakika Haberleri: Süt üretimi geriledi, yumurta üretimi arttı
Son Dakika Ekonomi Süt üretimi geriledi, yumurta üretimi arttı

Süt üretimi geriledi, yumurta üretimi arttı

2 saat önce

Ağustos ayında, ülke genelinde toplanan süt miktarı azalırken; yumurta üretimi arttı.

Süt üretimi geriledi, yumurta üretimi arttı, System.String[]

Ağustos ayında, ülke genelinde toplanan süt miktarı azalırken; yumurta üretimi arttı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:36 
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