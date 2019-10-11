Süt üretimi geriledi, yumurta üretimi arttı
2 saat önce
Ağustos ayında, ülke genelinde toplanan süt miktarı azalırken; yumurta üretimi arttı.
Ağustos ayında, ülke genelinde toplanan süt miktarı azalırken; yumurta üretimi arttı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:36
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