Süt üretiminde Konya lider
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Türkiye'de geçen yıl süt üretiminde Konya 1 milyon 315 bin 120 tonla birinci, İzmir 1 milyon 252 bin 964 tonla ikinci, Balıkesir 792 bin 883 ton ile üçüncü oldu.
Türkiye'de geçen yıl süt üretiminde Konya 1 milyon 315 bin 120 tonla birinci, İzmir 1 milyon 252 bin 964 tonla ikinci, Balıkesir 792 bin 883 ton ile üçüncü oldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:31
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