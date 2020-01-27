Süt üretiminde Konya lider - Son Dakika
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Süt üretiminde Konya lider

11 dakika önce

Türkiye'de geçen yıl süt üretiminde Konya 1 milyon 315 bin 120 tonla birinci, İzmir 1 milyon 252 bin 964 tonla ikinci, Balıkesir 792 bin 883 ton ile üçüncü oldu.

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Türkiye'de geçen yıl süt üretiminde Konya 1 milyon 315 bin 120 tonla birinci, İzmir 1 milyon 252 bin 964 tonla ikinci, Balıkesir 792 bin 883 ton ile üçüncü oldu.

Balıkesir, Türkiye, İzmir, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:31 
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