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Süt ürünleri tesisleri denetlendi

6 saat önce

Denetimden genel ve detay görüntüler İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel'in konuşması Kırklareli'nde süt ürünleri tesisleri denetlendi İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel: "Bakanlığımızca başlatılan 'denetim seferberliği' ülke genelinde uygulanmakta.

Denetimden genel ve detay görüntüler

İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel'in konuşması Kırklareli'nde süt ürünleri tesisleri denetlendi

İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel:

"Bakanlığımızca başlatılan 'denetim seferberliği' ülke genelinde uygulanmakta. Bu çalışma hem halk sağlığı hem de gıda güvenilirliği açısından faydalı olacak"

KIRKLARELİ - Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "denetim seferberliği" kapsamında, Kırklareli'ndeki süt ürünleri işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel'in de bulunduğu ekip, kentte faaliyet gösteren işletmelerde hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafeti, temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğunu inceledi.

Veteriner ve gıda mühendislerinden oluşan ekiplerin ürün bazlı gıda kontrolü ve denetimi yaptığı işletmelerde, incelemelerin ardından rapor tutulup numune alındı.

Özel, denetime ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 81 ilde sürdürülen denetim seferberliğinin Kırklareli'nde de başlatıldığını, 30 kişilik ekiple sürdürülen çalışma kapsamında il genelinde 5 bin 460 gıda işletmesinin denetleneceğini söyledi.

Yıl içerisinde 8 bin 500 denetim gerçekleştirdiklerini belirten Özel, "Bakanlığımızca başlatılan 'denetim seferberliği' ülke genelinde uygulanmakta. Bu çalışma hem halk sağlığı hem de gıda güvenilirliği açısından faydalı olacak. Biz bu uygulamadan olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Özel, her gün bir sektöre yönelik denetim gerçekleştirileceğini, vatandaşların ALO 174 hattına ihbarlarını kolaylıkla ulaştırabileceklerini kaydetti.

Süt ürünleri tesisleri denetlendi

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:05 Kaynak: AA
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