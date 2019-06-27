Süt ürünlerinde lisanslı depo uygulaması başlıyor
1 saat önce
Süt ürünlerinin emniyetli ve uygun koşullarda depolanması ve ticaretinin kolaylaştırılması için lisanslı depo uygulamasına geçiliyor.
Süt ürünlerinin emniyetli ve uygun koşullarda depolanması ve ticaretinin kolaylaştırılması için lisanslı depo uygulamasına geçiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:08
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