Süt ürünlerinde lisanslı depo uygulaması başlıyor

Süt ürünlerinin emniyetli ve uygun koşullarda depolanması ve ticaretinin kolaylaştırılması için lisanslı depo uygulamasına geçiliyor.

Süt ürünlerinin emniyetli ve uygun koşullarda depolanması ve ticaretinin kolaylaştırılması için lisanslı depo uygulamasına geçiliyor.

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