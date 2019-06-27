Son Dakika Haberleri: Süt ürünlerinde lisanslı depo uygulaması başlıyor
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Süt ürünlerinde lisanslı depo uygulaması başlıyor

1 saat önce

Süt ürünlerinin emniyetli ve uygun koşullarda depolanması ve ticaretinin kolaylaştırılması için lisanslı depo uygulamasına geçiliyor.

Süt ürünlerinde lisanslı depo uygulaması başlıyor, System.String[]
Süt ürünlerinin emniyetli ve uygun koşullarda depolanması ve ticaretinin kolaylaştırılması için lisanslı depo uygulamasına geçiliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:08 
Ekonomi
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