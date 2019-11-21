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Süt ürünlüri işletmesinde kalorifer kazanı patladı 1 yaralı

6 saat önce

Süt ürünlüri işletmesinde kalorifer kazanı patladı 1 yaralıSAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, süt ürünleri işletmesinin kalorifer kazanı patladı.

Süt ürünlüri işletmesinde kalorifer kazanı patladı 1 yaralı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, süt ürünleri işletmesinin kalorifer kazanı patladı. Patlamada 1 kişi yaralanırken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 17.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki süt ürünleri tesisinde meydana geldi. Süt ürünleri tesisinde bakımı yapılıp yeni monte edilen kalorifer kazanı, çalışanlardan Sadi T. tarafından yakıldı. İddiaya göre, basıncın yükselmesi nedeniyle kazan patladı. Patlamanın şiddetiyle tesisin yarısı yıkılırken, patlayan kalorifer kazanı yaklaşık 10 metre ileriye savruldu. Patlamada Sadi T. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Sadi T., Pamukova Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Pamukova Kaymakamı Recai Karal olay yerine gelip yetkililerden patlamayla ilgili bilgi aldı.

Süt ürünlüri işletmesinde kalorifer kazanı patladı 1 yaralı

Cumhuriyet Mahallesi, Pamukova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:09 Kaynak: DHA
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