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Süt ürünü işletmeleri denetlendi

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan "ürün bazlı gıda kontrolleri" kapsamında Yozgat'ta süt ürünü işletmeleri denetlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan "ürün bazlı gıda kontrolleri" kapsamında Yozgat'ta süt ürünü işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, işletmelerde hijyen ve ürün bazlı fiziki kontrol yaptı.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Onur Polat, AA muhabirine, ülke genelinde başlatılan üzün bazlı denetim seferberliği kapsamında Yozgat'ta 3 bin işletmenin denetleneceğini söyledi.

Polat, yapılan denetimlerde ortamın hijyen durumu ve üretilen gıdaların güvenli bir şekilde tüketiciye ulaşımının kontrol edildiğini anlatarak, "Bugün süt ve süt ürünleri üreten tesisleri denetliyoruz. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra resmi tutanak tutuyoruz. Eksiklik olduğunda da işletme yetkililerine bildiriyoruz, süre veriyoruz ve gerekli işlemler yapılıyor. Bir hafta boyunca tüm gıda işletmelerini denetleyeceğiz. Hijyen bakımından yetersiz olanlara yaptırım uygulayacağız, yeterli olan işletmelerimize de teşekkür edeceğiz." dedi.

Süt ürünleri işletme sahibi Volkan Demir de gıda denetimlerinden memnun olduklarını söyledi.

Denetimlerin sıklıkla yapıldığını kaydeden Demir, "Bizim açımızdan ve insan sağlığı açısından denetimlerin yapılması çok iyi oluyor. Bu şekilde merdiven altı üretimler de ortadan kalkacaktır. Görevliler bize bilgi veriyor, eksik olduğumuz yerlerde uyarıyorlar. Biz de elimizden geldiğince hijyenik ortamda üretim yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Süt ürünü işletmeleri denetlendi

Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:35 Kaynak: AA
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