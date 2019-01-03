Son Dakika Haberleri: Süt ve et üretimi ithalatla artıyor

Süt ve et üretimi ithalatla artıyor

1 saat önce

SETBİR'in raporuna göre; 2018 yılında süt ürünleri ihracatı azalırken, ithalat arttı.

Süt ve et üretimi ithalatla artıyor, System.String[]
SETBİR'in raporuna göre; 2018 yılında süt ürünleri ihracatı azalırken, ithalat arttı. Kırmızı ette ise 2018'de yapılan canlı hayvan ve et ithalatıyla 2019'a stokla girilmesini sağladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:40 

İhracat, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Rockçı Hayko Cepkin Vergi Rekortmenleri Listesine Girdi Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar

BBP İstanbul İl Başkanı: BBP, Cumhur İttifakı'nın Üvey Evladı Muamelesi Görmüştür Son Dakika! Fatih Terim: Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a Bundan Sonraki Kariyerinde Başarılar Diliyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:29:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süt ve et üretimi ithalatla artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]