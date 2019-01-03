Süt ve et üretimi ithalatla artıyor
1 saat önce
SETBİR'in raporuna göre; 2018 yılında süt ürünleri ihracatı azalırken, ithalat arttı.
SETBİR'in raporuna göre; 2018 yılında süt ürünleri ihracatı azalırken, ithalat arttı. Kırmızı ette ise 2018'de yapılan canlı hayvan ve et ithalatıyla 2019'a stokla girilmesini sağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:40
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