Süt ve et üretimi ithalatla artıyor

SETBİR'in raporuna göre; 2018 yılında süt ürünleri ihracatı azalırken, ithalat arttı.

SETBİR'in raporuna göre; 2018 yılında süt ürünleri ihracatı azalırken, ithalat arttı. Kırmızı ette ise 2018'de yapılan canlı hayvan ve et ithalatıyla 2019'a stokla girilmesini sağladı.

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