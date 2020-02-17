Süt ve süt ürünleri denetimi yapıldı - Son Dakika

Denetim yapacak personelin araçlara binmesi

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit'in konuşması

Süt ve süt ürünleri işleyen fabrikanın denetlenmesi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Ramazan Çolak'ın konuşması

Fabrikadan numune alınması MALATYA - Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada bakanlık talimatıyla Türkiye'de gıda denetim seferberliği başlatıldığını dile getirdi.

Kent genelinde kontroller gerçekleştirdiklerini aktaran Macit, tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşması açısından denetimlerin önemli olduğunu söyledi.

Müdürlük olarak gıda denetimlerini rutin olarak yaptıklarını bugün ise bakanlığın denetim seferberliği kapsamında denetimler yaptıklarını belirten Macit, "Müdürlük olarak 10 araç ve 30 personelle sahadayız. Gıda imalatçıları, gıda satıcıları ve gıdayı tüketime sunanların denetimleri yapılıyor. Tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerimizi sürdüreceğiz. Müdürlük olarak kentte tüm sektörlerde yılda ortalama 11 bin denetim yapıyoruz. Denetim seferberliği ile bu sayıyı daha da arttırmayı planlıyoruz.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Ramazan Çolak da denetimde dikkat ettikleri hususlarla ilgili şunları söyledi:

"İşletmeleri aşama aşama denetliyoruz. Ürünün kabul kısmından başlayarak, ürünün işleme aşamalarından devam ediyoruz. ürünü paketleme ve sevkıyata hazır bölümlerine kadar denetliyoruz. Personelinde hijyeni, girişi ve çıkışı gibi işletmedeki kontrollerini yapıyoruz. İşletmenin evrak kontrollerini de yapıyoruz. Numune alıyoruz."

Konuşmaların ardından denetleme ekibi Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinde süt ve süt ürünlerini işleyen bir fabrikayı denetledi.