Süt ve Süt Ürünleri Üretimi İstatistikleri Açıklandı

Ticari süt işletmelerince Kasım ayında 743 bin 427 ton inek sütü toplandı.

Ticari süt işletmelerince Kasım ayında 743 bin 427 ton inek sütü toplandı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Kasım dönemi süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azaldı. Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 131 bin 655 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 azalış gösterdi. İnek peyniri üretimi 54 bin 872 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise bin 451 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97,2 arttı.



Yoğurt üretimi 91 bin 755 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı. Ayran üretimi ise 57 bin 836 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artış gösterdi.



Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,1 olarak tespit edildi.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azaldı. - İSTANBUL

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