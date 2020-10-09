Toplanan inek sütü miktarı ağustosta arttı - Son Dakika

Toplanan inek sütü miktarı ağustosta arttı

09.10.2020 10:19
Toplanan inek sütü miktarı ağustosta arttı, System.String[]

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 820 bin 835 ton oldu.

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 820 bin 835 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, ağustosta yıllık bazda yüzde 5 artışla 820 bin 835 tona ulaştı.

Toplanan inek sütü miktarı, ocak-ağustos döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artışla 6 milyon 757 bin 373 tona yükseldi.

Ağustosta ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütünde yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 118 bin 996 ton oldu.

Ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 11,9 artışla 1 milyon 71 bin 903 ton olarak kayıtlara geçti.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi, ağustosta yıllık bazda yüzde 8,6 azalarak 94 bin 456 ton, ocak-ağustos döneminde de yüzde 3,3 gerileyerek 733 bin 189 ton oldu.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 39,9, yağsız süt tozu üretimi yüzde 25, kaymak üretimi yüzde 18,4, inek peyniri üretimi yüzde 10,4, tereyağı üretimi yüzde 4,3, artarken, ayran üretimi yüzde 0,6 ve diğer peynirlerin üretimi (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 10,8 azaldı.

Ocak-ağustos döneminde yıllık olarak tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 11,3, inek peyniri üretimi yüzde 9,6, tereyağı üretimi yüzde 7,8, kaymak üretimi yüzde 4,1, yağsız süt tozu üretimi yüzde 3,2 arttı. Diğer peynirlerin üretimi (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 6,1 ve ayran üretimi yüzde 14,1 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos, Ocak, İnek, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toplanan inek sütü miktarı ağustosta arttı - Son Dakika Ekonomi

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