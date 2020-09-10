Süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklandı

Ticari süt işletmelerince Temmuz ayında 825 bin 132 ton inek sütü toplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Temmuz dönemi süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, Ticari süt işletmelerince Temmuz ayında 825 bin 132 ton inek sütü toplandı. Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,1 arttı, Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı.

Temmuz ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 12,3 artarak 111 bin 96 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 12 artarak 952 bin 907 ton olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 2,5 azalarak 104 bin 490 ton, Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azalarak 638 bin 733 ton olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 59,6, yağsız süt tozu yüzde 38,1, inek peyniri üretimi yüzde 12,1, tereyağı üretimi yüzde 6,6, kaymak üretimi yüzde 2,7 artarken, ayran üretimi yüzde 1, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 12,1 azalmıştır.

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre inek peyniri yüzde 9,5, tam yağlı süt tozu yüzde 8,6, tereyağı üretimi yüzde 8,2, kaymak üretimi yüzde 2,4, yağsız süt tozu yüzde 1,1 artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 5,4 ve ayran üretimi yüzde 16,2 azalmıştır. - İSTANBUL