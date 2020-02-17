Süt ve süt ürünü firmaları denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Gıda Denetimi Seferberliği" kapsamında İzmir'de 149 süt ve süt ürünü işleyen firma ile 13 takviye edici gıda üretiminin yapıldığı tesis denetlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen'in yönettiği gıda denetimlerinde, 120 gıda kontrol denetim görevlisi yer aldı.

Mustafa Özen, Bornova ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir işletmedeki denetime katıldı. İşletmeden numune alan görevliler, hijyen konusunda, firma yetkililerine uyarılarda bulundu.

Mustafa Özen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gıda denetimlerinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 81 ilde eş zamanlı yapıldığını hatırlattı.

İzmir'de yıllık 1 milyon 200 bin ton süt üretildiğini belirten Özen, İzmir genelinde 46 bin gıda işletmesinin bulunduğunu, geçen yıl bu işletmelere 77 bin 700 denetim yaptıklarını, mevzuata aykırı faliyette bulunan firmalara 9 milyon liraya yakın ceza uyguladıklarını, 50 firmayı da faaliyetten men ettiklerini aktardı.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmaları için bu yıl da denetimlere devam edeceklerini dile getiren Özen, "Vatandaşlarımızdan bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Gördükleri bir olumsuzluk karşısında Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak şikayette bulunabilirler." ifadelerini kullandı.

Denetim yapılan firmanın ortaklarından Muzaffer Egi ise uygulamadan rahatsızlık duymadıklarını vurguladı. Egi, özellikle tağşişli ürünlerin üzerine daha çok gidilmesini istediklerini de dile getirdi.