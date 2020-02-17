Süt ve süt ürünü işleyen firma denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süt ve süt ürünü işleyen firma denetlendi - Son Dakika

Süt ve süt ürünü işleyen firma denetlendi

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Gıda Denetimi Seferberliği" kapsamında Ankara'da süt ve süt ürünü işleyen firma denetlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Gıda Denetimi Seferberliği" kapsamında Ankara'da süt ve süt ürünü işleyen firma denetlendi.

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Kahramankazan ilçesinde bir süt ve süt ürünleri tesisindeki denetimlere katıldı.

Beraberinde gıda denetim uzmanlarıyla işletmeye gelen İl Müdürü Korkmaz'a, tesisin üretim aşamaları hakkında bilgi verildi. Görevliler de üretimi yapılan bütün ürünlerden numune aldı.

Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından ülke genelinde ürün bazlı denetim seferberliği başlatıldığını belirterek kendilerinin de Kahramankazan'da bir süt işleme tesisinde yapılan denetimlere katıldıklarını söyledi.

Takviye edici gıdalarla ilgili üretim yerlerinde de denetim yapılacağını dile getiren Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bu denetimlerde işletmelerin özellikle asgari teknik ve hijyen koşulları yani temizlik koşulları denetleniyor. Öncelikle fiziki koşullarının süt ürünleri imalatı için uygun olup olmadığına bakılıyor. Aynı zamanda genel hijyen ve özel hijyen noktasında bir denetim yapılıyor. Burada kullanılan sütün yani ham maddenin mamul maddeye dönüşüm süreci takip ediliyor. Burada kullanılan malzemelerin gıda ile temas eden malzeme mevzuatına uygun olup olmadığı, insan sağlığı açısından kontrol ediliyor. Akabinde çıktı olarak elde edilen ürünler de pazara sevk edilmeden önce, marketlerde raflarda yerini almadan önce peynirden ve yoğurttan numuneler alınıyor. Tabii vatandaşımızın da çok yakından takip ettiği ve merak ettiği süt ürünlerinde bir katkı maddesi, koruyucu bir madde olup olmadığı noktasında bugün aldığımız numunelere de baktıracağım."

Geçen yıl 77 bin denetim gerçekleştirdiklerini, 4 bin 166 numuneden 339'unun olumsuz çıktığını ifade eden Korkmaz, 1000'in üzerinde işletmeye 7 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını kaydetti.

Süt ve süt ürünü işleyen firma denetlendi

Bülent Korkmaz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:08 Kaynak: AA
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