Süt verimini artıran silaj yemler hazırlanmaya başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde süt veren hayvanlar için kışın süt verimi artırmak için kullanılan silaj yemler hazırlanmaya başladı. Silajlık mısırlar tarlalardan hasat edilirken hazırlanan karışımla yaklaşık 2 ay boyunca üzeri örtülerek hazırlanan alanlarda korumaya bırakılacak.

Sığır, keçi, koyun gibi süt veren hayvanlara özellikle kış aylarında verilen silaj yem hazırlıkları Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesinde başladı. Halk arasında turşu yem olarak da bilinen silaj yemin süt verimini artırdığını ifade eden besici Mehmet Kınık, "Bu yıl 10 dönümlük tarlaya silajlik mısır ektik. Oldukça verimli oldu. Makinayla toplamaya başladık. Silaj yemler hazırlanan alanda 2 ay kadar üzeri örtülerek bekletilir ve korunur. Kış aylarında süt hayvanlarına veririz. Turşu yem yararlı olmakta birlikte süt verimini de yüzde 15-20 arasında artmasını sağlar. Her yıl yapmaktayız." dedi.

Silaj yemin oldukça ekonomik de olduğunu kaydeden üretici Kınık, "Silaj yem için tarlama sıralar halinde mısır dikimi yaptım. Verim alınacaksa mısır tohumlarının düzenli olarak ekimi yapılmalı ayrıca mısır silajina varsa fiy, yonca da ilave edilebilir." diye konuştu. - MANİSA