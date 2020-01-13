Süt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki Yağmur hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki Yağmur hastanelik oldu - Son Dakika

Süt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki Yağmur hastanelik oldu

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, süt zannettiği şişedeki sıvı deterjanı içince fenalaşan 4 yaşındaki Yağmur B., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Süt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki Yağmur hastanelik oldu, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, süt zannettiği şişedeki sıvı deterjanı içince fenalaşan 4 yaşındaki Yağmur B., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, Mesudiye Mahallesi, Şen Sokak'taki sitede meydana geldi. Sevilay (26) ve Tuncay B. (28)çiftçinin çocukları Yağmur, süt zannettiği şişe içerisinde bulunan sıvı deterjanı içti. Bu durumu son anda gören Sevilay B., çocuğunun bunu daha fazla içmesini engelledi. Ancak fenalaşan çocuk, özel araçla hemen İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Yağmur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler
Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti

Son Dakika Haberleri
01:40 DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika
01:40 Kamu kurumundan hırsızlık yapan şüphelilerin kovalamacası kazayla bitti - Son Dakika
01:28 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan belediye başkanları ile buluştu - Son Dakika
01:16 Spor trabzonspor, denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
01:16 Manisa tır'lar çarpıştı, ulaşım 2 saat kontrollü olarak sağlandı - Son Dakika
00:34 Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Son Dakika
23:52 Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 01:49:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki Yağmur hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]